Serggcrew

Сергей Гундерчук Serggcrew

 
41 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
6%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$7
10 баллов
год назад
Opencart 3
Все хорошо,всегда на связи, оплата сразу я однозначно рекомендую!
Быстро четко все сделал за максимально адекватную сумму не смотря на выходной день! Рекомендую !
Ответный отзыв