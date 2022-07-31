Потрібно допомога з Opencart, налаштування модулів, поправити розміри кнопок та тексту.
- Интернет-магазины4 заявкиОткрыт25 дней назад
Нужно исправить недостатки в дизайне Opencart, поправить иконки тексты и.тдДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Оптимізувати товари в інтернет магазині, привести в порядок фото(розмір та якіть, можливо перевести в WEBP), опис, розібрати атрибути (моторні оливи та автохімія допуски вязкість обьєм)Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Проаналізувати налаштування двух працюючих товарних кампаній google. Можливо подальший супровід. Кампанії працють але потрібно перевірити корекність налаштувань(висока ціна кліку, постіні зміни в ціні ).Контекстная рекламанет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Робота з прайс листами та загрузкою товару на сайт, автоматизація процесу оновленняВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Виправити стилі кнопок на сайті ( в основному мобільна версія) , також є проблема з оновленням корзини. Opencart cайт top-oil.com.uaИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Оптимізація розміру фото на сайті opencart, сайт top-oil.com.uaИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Потрібно зібрати інформацію з сайта партнера.Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
Налаштування рекламної кампанії.Контекстная реклама1 заявкаЗакрытгод назад
Интересует получить данные с нескольких компаний импортеров.Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Настроить поискjвую кампанию в google ads.Контекстная реклама17 заявокЗакрытгод назад
Проверить настройки товарной кампании, смущает то что сильно выросла цена кликов. За вменяемые деньгиКонтекстная реклама9 заявокЗакрытгод назад
После обновления модификаторов перестает работать страница магазина( все работает кроме перехода в корзину модуль Siple ) Нужно исправить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Долго загружается сайт (интернет магазин) нужно проверить что не так исправить. opencart 3 www.top-oil.com.uaИнтернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
Добрый день, интересует помощь в настройке google рекламы Добавьте на сайт код отслеживания.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, интересует стоимость настройки рекламы Google для интернет магазина.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, интересует стоимость и возможность оптимизации и продвижение интернет магазина... www.top-oil.com.uaИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад