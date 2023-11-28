Работа с Opencart

Интернет магазин inmyspace.ru сделан на шаблоне Aspro Maximum В дальнейшем шаблон был модифицирован и и в модифицировангом шаблоне пропал функционал не отображаются на главной разделы с скриншота. Необходимо вернуть этот функционал в модифицированный шаблон. ...
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Потрібно допомога з Opencart, налаштування модулів, поправити розміри кнопок та тексту.
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