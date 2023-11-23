Импорт товара OpenCart

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Здравствуйте!
нужно помочь в решении задачи по импорту товаров от поставщиков по yml файлу (ссылке)
Выгрузку настроили в UNIXml, нужно помочь сделать чтобы оно группировало товар по размерам.
Устал уже читать документацию) Не выходит)
Выгружает отдельно каждую вариацию товара. Нужно помочь сделать чтобы опции размеров были на одном товаре например : S, M, L, XL)
Сайт тестовый, не основной. Пока только тестируем все как будет)
Советуйте чем можно лучше сделать.
UNIXml или АОП?
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