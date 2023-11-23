Сортировка товаров по заданным 18ти категориям

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Добрый день. нужно написать модуль сортировка товаров 

автоцветущие

фотопериодичные

фаст версия

регулярные

феминизированные

сатива

индика

гибриды

индор

аутдор

низкий

средний

высокий

низкий ТГК

средний ТГК

высокий ТГК

не урожайный

урожайные

 магазин https://growlab.com.ua

22 дня назад
GROWLABB
Елена 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
14 дней назад
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