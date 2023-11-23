Сортировка товаров по заданным 18ти категориям

Ольга здравствуйте! Мне понравились ваши работы :) У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением: - улучшение дизайна - настройка по UI/UX - возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта - адаптация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. нужно написать модуль сортировка товаров
автоцветущие
фотопериодичные
фаст версия
регулярные
феминизированные
сатива
индика
гибриды
индор
аутдор
низкий
средний
высокий
низкий ТГК
средний ТГК
высокий ТГК
не урожайный
урожайные
магазин https://growlab.com.ua.
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