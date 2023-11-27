Изменение функционала интернет магазина

Интернет-магазиныОткрыт4 заявки81 просмотр
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Интернет магазин inmyspace.ru сделан на шаблоне Aspro Maximum

В дальнейшем шаблон был модифицирован и и в модифицировангом шаблоне пропал функционал не отображаются на главной разделы с скриншота. Необходимо вернуть этот функционал в модифицированный шаблон. Но сохранить все модификации

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