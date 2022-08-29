Провести аудит Google ADS

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок526 просмотров

Проверить настройки товарной кампании,  смущает то что сильно выросла цена кликов.

За вменяемые деньги

Google Ads
3 года назад
Serggcrew
43 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
90 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Леонид
 
54 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Ігор
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Яндекс - Настроить РСЯ - недвижимость в Дубай

    Требуется настройка РСЯ в Yandex Direct для рекламы недвижимости в Дубае с фокусом на русскоязычную аудиторию СНГ и Прибалтики. Предоставляется баннерная сеть и ключевые запросы. Опыт в данном сегменте и знание таргета в Facebook/Instagram приветствуются. Учитывайте VPN и BLOCK в настройках.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламу кондитерской

    Необходимо запустить таргетированную рекламу для кондитерской. Основное внимание уделить созданию эффективной рекламной кампании, которая привлечет новых клиентов и повысит узнаваемость бренда.

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Налаштування GDN для СТО

    Вимоги: налаштувати одну кампанію контекстної реклами в КМС для СТО. Банери та тексти надаються. Очікується професійний підхід до налаштування кампанії.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Консультативная помощь по настройке компании в Google Ads

    Требуется специалист для консультативной помощи по настройке рекламной кампании в Google Ads. Рекламная компания уже запущена, но результаты не удовлетворительные. Приветствуется знание Google Analytics для корректировки настроек на цели и улучшения эффективности. Оплата через PayPal.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Консультации на моем компьютере метро Ясенево

    Требуется специалист, проживающий в Ясенево, для периодических платных консультаций по настройке функций на сайтах WordPress, а также по работе с Яндекс Директ и панелью ISPmanager.

    WordPressISPmanager
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить таргетированную рекламу

    Требуется качественная настройка таргетированной рекламы для нулевой группы. Проект связан с развитием оптового бренда женской одежды. Ожидается профессиональный подход для эффективного продвижения.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить РК в Google Ads в Европе, СНГ, США, ЛА

    Ищем специалиста для настройки поисковых рекламных кампаний в Google Ads и YouTube для Европы, СНГ, США и ЛА. Необходим опыт в сборе семантики на разных языках, создание ТЗ носителям языков и сбор релевантных видео/каналов с YouTube. Также требуется умение давать правильные ТЗ на креативы.

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить контекстную рекламу

    Требуется настройка контекстной рекламы для парка развлечений в Мытищах, предлагающего квесты, прятки и лазертаг. Необходима проработка рекламной кампании для привлечения клиентов и повышения видимости в интернете.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка контекстной рекламы Гугл ADS

    Требуется настроить контекстную рекламу Google Ads для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и часов Ролекс в Маями. Обязателен опыт работы с кейсами для Америки и Европы. Реклама будет привлекать клиентов для оценки и выплаты за товар.

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетолог авито

    Требуется маркетолог для создания рекламных объявлений на Авито по тематике ремонта квартир, офисов и коттеджей в Москве. Обязательно наличие опыта в данной нише. Фокус на контекстной рекламе и знание специфики рынка.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    3 года назад