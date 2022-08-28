Налаштування GDN для СТО

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка364 просмотра

Треба налаштувати КМС кампанію під СТО.

Банери надам, тексти надам, треба налаштувати тільки одну кампанію КМС з банерами.

3 года назад
ivanderevin
Деревін 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chernin
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Виконав замовлення швидко. Налаштував GDN з гарною структурою. Все зромів що зробити, без зайвих запитань. Посвоїй ініціативі підсказав як слідкувати за рекламою далі. Вдячний. Рекомендую.
Зрозуміло поставлене завдання, Швидко надали всі матеріали необхідні матеріали. Рекомендую до співпраці.

Заявки фрилансеров

chernin
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

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