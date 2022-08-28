Требуется специалист для консультативной помощи по настройке рекламной кампании в Google Ads. Рекламная компания уже запущена, но результаты не удовлетворительные. Приветствуется знание Google Analytics для корректировки настроек на цели и улучшения эффективности. Оплата через PayPal.
Налаштування GDN для СТО
Треба налаштувати КМС кампанію під СТО.
Банери надам, тексти надам, треба налаштувати тільки одну кампанію КМС з банерами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист, проживающий в Ясенево, для периодических платных консультаций по настройке функций на сайтах WordPress, а также по работе с Яндекс Директ и панелью ISPmanager.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется качественная настройка таргетированной рекламы для нулевой группы. Проект связан с развитием оптового бренда женской одежды. Ожидается профессиональный подход для эффективного продвижения.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста для настройки поисковых рекламных кампаний в Google Ads и YouTube для Европы, СНГ, США и ЛА. Необходим опыт в сборе семантики на разных языках, создание ТЗ носителям языков и сбор релевантных видео/каналов с YouTube. Также требуется умение давать правильные ТЗ на креативы.Закрыт3 года назад
Требуется настройка контекстной рекламы для парка развлечений в Мытищах, предлагающего квесты, прятки и лазертаг. Необходима проработка рекламной кампании для привлечения клиентов и повышения видимости в интернете.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить контекстную рекламу Google Ads для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и часов Ролекс в Маями. Обязателен опыт работы с кейсами для Америки и Европы. Реклама будет привлекать клиентов для оценки и выплаты за товар.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется маркетолог для создания рекламных объявлений на Авито по тематике ремонта квартир, офисов и коттеджей в Москве. Обязательно наличие опыта в данной нише. Фокус на контекстной рекламе и знание специфики рынка.Закрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки и ведения контекстной рекламы PPC на западный рынок, с приоритетом на США. Основные темы: NFT, Crypto, GameFi и P2E. Важно наличие опыта работы с подобными проектами. Задача срочная.Закрыт3 года назад
Требуется контекстолог для быстрой настройки контекстной рекламы в КМС. Все материалы и запросы для настройки предоставлены. Ожидается опыт работы с КМС и способность оперативно выполнить задачу.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Требуется профессиональное оформление страницы на Яндекс Дзен с графическими вмешательствами. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн, который привлечет внимание пользователей и улучшит визуальное восприятие контента.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад