Требуется специалист для настройки и ведения контекстной рекламы PPC на западный рынок, с приоритетом на США. Основные темы: NFT, Crypto, GameFi и P2E. Важно наличие опыта работы с подобными проектами. Задача срочная.
Маркетолог авито
Кто с авито на ты?! пишите в лс,нужно создать рекламные объявления на тематику "ремонт квартир,офисов,коттеджей" регион Москва
Обязательно иметь опыт в этой нише.
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