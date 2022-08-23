Требуется настроить контекстную рекламу Google Ads для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и часов Ролекс в Маями. Обязателен опыт работы с кейсами для Америки и Европы. Реклама будет привлекать клиентов для оценки и выплаты за товар.