Необходим СПЕЦИАЛИСТ !!!! По созданию Одностраничных сайтов. Необходимо сделать Одностраничный сайт на тематику женской одежды одной позиции!!! Далее настроить рекламную компанию в Яндексе и запустить рекламу. Если всё хорошо будет работы в дальнейшем планируется много.Цену и сроки предлагайте.