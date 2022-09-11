Создание Одностраничных сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок431 просмотр

Необходим СПЕЦИАЛИСТ !!!! По созданию Одностраничных сайтов. Необходимо сделать  Одностраничный сайт на тематику женской одежды одной позиции!!! Далее настроить рекламную компанию в Яндексе и запустить рекламу. Если всё хорошо будет работы в дальнейшем планируется много.Цену и сроки предлагайте.

3 года назад
guest_16594600117197
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Заявки фрилансеров

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