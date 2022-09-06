Настройка и ведение контекстной рекламы в яндекс директ

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  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок358 просмотров

Добрый день.

У меня три сайта (пироженка.рф. опт.пироженка.рф, tapkov.net)

На все сайты уеж есть настроенная контекстная реклама в я.директе, нужен аудит, общая оценка настроенных объявлений, предложение по корректировке (в целом готова полностью переписывать, но нужно обоснование зачем и почему). После этого нужно постоянное ведение и оптимизация кампаний.

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