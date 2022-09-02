Создать РК в Яндекс Директ на тему удаление катализатора

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Закрыт9 заявок296 просмотров

Регион: Уфа

Действующий автосервис. Сайты есть (несколько вариантов на ваш выбор), метрики настроены.

Нужно поиск и рся.

Оффер: Бесплатное удаление катализатора авто+бесплатный пламегаситель+бесплатная прошивка Евро 2

Ориентир. стоимость заявки до 500 р.

Можно работать на нашем аккаунте.

Нужна настройка+тестовый период в 1 неделю с оптимизацией РК.

Жду ваши предложения по цене и срокам, начинать можно с пн.

3 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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Анастасия
 
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Дмитрий
 
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Иван
 
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1 отзыв
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