Запуск Рекламы в Яндекс (для опытных таргетологов)

$50000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужно запустить "серую" рекламу в яндекс, бюджет полностью покрывается, и вы получаете 3-7$ за каждый лид Объемы от 10000 до 50000$ в месяц.

пожалуйста, ТОЛЬКО опытные таргетологи со знаниями яндекс

3 года назад
guest_16619727776603
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марк
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад

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