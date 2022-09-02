Необходимо настроить и запустить Adwords рекламу для сайта русскоязычного психолога в Испании. Основная задача - привлечение заявок на онлайн и живые консультации. Укажите стоимость настройки и сроки в заявке.
Настроить контекстную рекламу на США в google Ads
Требуется настроить качественно рекламу в google ads на Нью Йорк по 2-м направлениям: Reglazing bathtub and wall tile и Cleaning service. Подробности в ЛС.
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