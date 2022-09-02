Настроить контекстную рекламу на США в google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка75 просмотров

Требуется настроить качественно рекламу в google ads на Нью Йорк по 2-м направлениям: Reglazing bathtub and wall tile и Cleaning service. Подробности в ЛС.

Google Ads
3 года назад
guest_16566800079256
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$350
1 день
Спасибо за работу, надеюсь будем сотрудничать и в дальнейшем. Все на уровне!
Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
ТОП-5
Контекстная реклама

  • Похожие заказы

  • Adwords реклама для русскоязычного психолога в Испании.

    Необходимо настроить и запустить Adwords рекламу для сайта русскоязычного психолога в Испании. Основная задача - привлечение заявок на онлайн и живые консультации. Укажите стоимость настройки и сроки в заявке.

    Google Ads
    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Крутить контекст гугла в нище криптообмена

    Ищем опытных специалистов по контекстной рекламе для работы в нише обмена электронных валют. Задача включает использование прелендингов и прогрев аккаунтов для обхода ограничений. Необходимы навыки работы с Google Ads и понимание специфики ниши.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Запуск Рекламы в Яндекс (для опытных таргетологов)

    $50000

    Требуется опытный таргетолог для запуска серой рекламы в Яндекс. Бюджет полностью покрывается, оплата составляет 3-7$ за каждый лид. Объемы от 10000 до 50000$ в месяц. Ищем только специалистов с опытом работы в Яндекс.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Выложить 3 объявления на авито

    Требуется разместить 3 объявления на аккаунте Avito. Необходимо учитывать особенности контекстной рекламы для эффективного продвижения. Ожидается качественное и оперативное выполнение задачи.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить кабинет Wildberries

    Требуется специалист для настройки кабинета Wildberries и контекстной рекламы для 17 моделей шуб в 20 расцветках. Необходим опыт работы с FBS и FBO, а также знание самовыкупов и рекламы в поиск и карточках. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно настроить рекламу в Яндекс или ВК на лендинг с услугами

    Требуется настроить контекстную рекламу в Яндекс или ВК для четырёх лендингов, предлагающих услуги разработки ПО. Ожидается оптимизация для привлечения лидов. Необходимы кейсы и возможность работы с антиспамом. Оплата по результату, обсуждение условий индивидуально.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Провести аудит Google ADS

    Необходимо провести аудит Google Ads с акцентом на проверку настроек товарной кампании. Основная задача — проанализировать причины роста цены кликов и предложить решения для оптимизации расходов.

    Google Ads
    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Яндекс - Настроить РСЯ - недвижимость в Дубай

    Требуется настройка РСЯ в Yandex Direct для рекламы недвижимости в Дубае с фокусом на русскоязычную аудиторию СНГ и Прибалтики. Предоставляется баннерная сеть и ключевые запросы. Опыт в данном сегменте и знание таргета в Facebook/Instagram приветствуются. Учитывайте VPN и BLOCK в настройках.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламу кондитерской

    Необходимо запустить таргетированную рекламу для кондитерской. Основное внимание уделить созданию эффективной рекламной кампании, которая привлечет новых клиентов и повысит узнаваемость бренда.

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад