Требуется опытный таргетолог для запуска серой рекламы в Яндекс. Бюджет полностью покрывается, оплата составляет 3-7$ за каждый лид. Объемы от 10000 до 50000$ в месяц. Ищем только специалистов с опытом работы в Яндекс.
Крутить контекст гугла в нище криптообмена
Ниша - обмен электронных валют, она запрещена, но можно обходить через прелендинги/прокладки. Нужны люди которые умеют работать с контекстом гугла с прогревом аккаунтов.
Заявки фрилансеров
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