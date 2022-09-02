Требуется специалист для настройки кабинета Wildberries и контекстной рекламы для 17 моделей шуб в 20 расцветках. Необходим опыт работы с FBS и FBO, а также знание самовыкупов и рекламы в поиск и карточках. Возможность долгосрочного сотрудничества.