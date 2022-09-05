Надо запустить рекламную кампанию в Яндекс директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок235 просмотров

Нужен человек, который сможет быстро сделать сайт и запустить рекламную кампанию в Яндекс директе на медицинскую лабораторию с анализами.

Предпочтение исполнителю с опытом в мед. тематике, который ценит время и работает на результат!

3 года назад
ya_petrov
Сергей 
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