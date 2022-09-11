Требуется оставить отзыв на Яндекс.Картах для компании в России. Оплата 150 рублей за отзыв, который успешно прошел модерацию и опубликован. Оценка должна быть от 4 до 5, отзыв должен выглядеть естественно, без преувеличений.
Добавить пару баннеров в ADFOX
Нужна помощь по выводу рекламы на моем Wordpress сайте через ADFOX. Сайт я добавил, создал РК, добавил баннер, добавил код загрузчика на сайт. Но не пойму как получить код самого баннера для вставки на сайт. Нужна помощь в выводе пары партнерских баннеров: 728х900 и 300х300 на моем сайте через ADFOX.
Заявки фрилансеров
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