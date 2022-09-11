Нужна помощь по выводу рекламы на моем Wordpress сайте через ADFOX. Сайт я добавил, создал РК, добавил баннер, добавил код загрузчика на сайт. Но не пойму как получить код самого баннера для вставки на сайт. Нужна помощь в выводе пары партнерских баннеров: 728х900 и 300х300 на моем сайте через ADFOX.