Ищу специалиста по clickunder рекламе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок187 просмотров

я сам испробовал много сетей по такой рекламе, везде 100% ботов. Живого поведения нет вообще.

Ищу специалиста по рекламе, который ЗНАЕТ кликандер сеть, где есть живые пользователи и может настроить мне рекламу в такой сети. Модель оплата за CPM . Обязательно с блэк и уайт листами.

Пишите пожалуйста ваши цены и сроки .Оплата по факту проверки через вебвизор, ну есть если 100 пользователей проводят по 0 секунд на сайте, или бестолково мечутся по экрану, ясно что это боты. Поэтому пишите пожалуйста те, кто уверен в результате. Я буду проверять трафик не по статистике, а именно по поведению визуально в вебвизоре.

Если хотя бы половина пользователей будет не боты, да что там половина, хотя бы треть - задача считается выполненной.

3 года назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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