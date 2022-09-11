Требуется оставить отзыв на Яндекс.Картах для компании в России. Оплата 150 рублей за отзыв, который успешно прошел модерацию и опубликован. Оценка должна быть от 4 до 5, отзыв должен выглядеть естественно, без преувеличений.
Ищу специалиста по clickunder рекламе
я сам испробовал много сетей по такой рекламе, везде 100% ботов. Живого поведения нет вообще.
Ищу специалиста по рекламе, который ЗНАЕТ кликандер сеть, где есть живые пользователи и может настроить мне рекламу в такой сети. Модель оплата за CPM . Обязательно с блэк и уайт листами.
Пишите пожалуйста ваши цены и сроки .Оплата по факту проверки через вебвизор, ну есть если 100 пользователей проводят по 0 секунд на сайте, или бестолково мечутся по экрану, ясно что это боты. Поэтому пишите пожалуйста те, кто уверен в результате. Я буду проверять трафик не по статистике, а именно по поведению визуально в вебвизоре.
Если хотя бы половина пользователей будет не боты, да что там половина, хотя бы треть - задача считается выполненной.
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