Добрый день! Нужно запустить контекстную/таргетированную рекламу на Автоломбард (есть еще дополнительный большой перечень услуг, но о нем позже)

Поэтому ищем человека с опытом в нише займов и финансов, при наличии отправляйте пожалуйста их сразу это является большим плюсом.

География: СПб, как только выходим на целевые показатели по количеству / цене лида, то запускаем и другие регионы (Москва и города-миллионники).

Антибот: 77 + 77 = ?