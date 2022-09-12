Запустить рекламу на автоломбард

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок244 просмотра

Добрый день! Нужно запустить контекстную/таргетированную рекламу на Автоломбард (есть еще дополнительный большой перечень услуг, но о нем позже)

Поэтому ищем человека с опытом в нише займов и финансов, при наличии отправляйте пожалуйста их сразу это является большим плюсом.

География: СПб, как только выходим на целевые показатели по количеству / цене лида, то запускаем и другие регионы (Москва и города-миллионники).

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