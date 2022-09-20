Необходимо предложить и внедрить изменения для повышения конверсии сайта автоломбарда. Ожидается работа с формами захвата, текстами кнопок и другими элементами. Опыт в сфере займов и ломбардов будет преимуществом. Взаимодействие с разработчиками для реализации предложенных решений.
- Продающие тексты3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания продающего сайта автоломбарда под ключ. Необходим опыт разработки сайтов в тематике займов и ломбардов. Сайт должен быть адаптирован под все устройства. Примеры для вдохновения указаны в задании.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скриптов продаж для финансовых услуг в сфере залоговых займов. Необходимы сценарии для работы с теплыми и холодными клиентами, а также рекомендации для улучшения работы отдела продаж. Опыт в написании скриптов для финансовой сферы, особенно в займовой нише, будет преимуществом.Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для запуска контекстной и таргетированной рекламы на автоломбард. Ожидается опыт работы в нише займов и финансов. География - СПб с перспективой расширения на Москву и города-миллионники. Подробности о дополнительных услугах будут предоставлены позже.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта или лендинга для автоломбарда. Примеры сайтов включают autolombardn1.ru и zalogator.ru. Опыт работы с проектами в нише автоломбардов будет преимуществом. Укажите ваш опыт в данной сфере.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад