Dadiude

Леонтий Dadiude

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизировать конверсию сайта по займам (автоломбард)

    Необходимо предложить и внедрить изменения для повышения конверсии сайта автоломбарда. Ожидается работа с формами захвата, текстами кнопок и другими элементами. Опыт в сфере займов и ломбардов будет преимуществом. Взаимодействие с разработчиками для реализации предложенных решений.

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающий сайт под ключ тематика займы (автоломбард)

    Ищется специалист для создания продающего сайта автоломбарда под ключ. Необходим опыт разработки сайтов в тематике займов и ломбардов. Сайт должен быть адаптирован под все устройства. Примеры для вдохновения указаны в задании.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт продаж по телефону, фин. услуги (залоговый займ), входящие/исхо

    Требуется разработка скриптов продаж для финансовых услуг в сфере залоговых займов. Необходимы сценарии для работы с теплыми и холодными клиентами, а также рекомендации для улучшения работы отдела продаж. Опыт в написании скриптов для финансовой сферы, особенно в займовой нише, будет преимуществом.

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить рекламу на автоломбард

    Требуется специалист для запуска контекстной и таргетированной рекламы на автоломбард. Ожидается опыт работы в нише займов и финансов. География - СПб с перспективой расширения на Москву и города-миллионники. Подробности о дополнительных услугах будут предоставлены позже.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт Автоломбард

    Требуется разработка сайта или лендинга для автоломбарда. Примеры сайтов включают autolombardn1.ru и zalogator.ru. Опыт работы с проектами в нише автоломбардов будет преимуществом. Укажите ваш опыт в данной сфере.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад