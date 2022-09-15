Оптимизировать конверсию сайта по займам (автоломбард)

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Есть существующий сайт и будет делаться новый.Задача – предложить и внедрить при помощи наших разработчиков изменения для повышения конверсии сайта (формы захвата, текста кнопок и т.п., и другими способами которые могут в этом помочь). Большим плюсом является опыт работы в тематике займов, ломбардов и подобных, при наличии обязательно напишите об этом.

3 года назад
Dadiude
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Заявки фрилансеров

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