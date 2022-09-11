Добрый день!

Ищу исполнителя девушку/женщину, которая сможет записать видео-отзыв для моего проекта

Отзыв должен быть эмоциональный и восторженным!

На отзыве вам нужно сказать один из этих текстов, выберите только один!

1. Сергей, хочу вас ещё раз поблагодарить за эту возможность! До сих пор не могу поверить, что это всё по-настоящему!!! 860 тысяч рублей за один, можно сказать, вечер! Спасибо вам ещё раз, теперь на все следующие пампы к вам!

2. Девушки, мужчины, я хочу поделиться с вами своей радостью! Начну с того, что я в криптовалюте особо не разбиралась, только начала свой путь. Вступала в разные каналы и изучала информацию, наткнулась на рокет клаб, решила попробовать записаться на памп, написала менеджеру. Через неделю с вложенных 90000 мне прислали 430!! Сказать что я удивлена - ничего не сказать. Отдельное спасибо Сергею! Всё доступно и понятно. Буквально деньги из воздуха!

3. Здравствуйте! Сергей, как и просили, записываю видео для ваших подписчиков! Вы молодец! Дали возможность людям заработать! От вселенной вам обязательно воздастся! Я не ожидала, что можно за несколько дней заработать такую большую сумму, не зря все говорят про криптовалюту. Спасибо вам большое!

5. Хочу поблагодарить Сергея и Романа! У меня уже в этом канале подруга заработала 450 тысяч, и мне посоветовала с ней попробовать. Ну я конечно не поверила, но всё-таки подруга врать не станет. В итоге с ней вложили по 100 тысяч, через пару дней нам уже прислали на карту по 570!!! Я в восторге! Мужу пока не говорю. Спасибо вам большое за такую возможность!

6. Всем привет! Хочу записать отзыв, и делаю это даже не из-за просьбы, а от сердца! Пищала как ребёнок, когда на карту пришли 780 тысяч с вложенных 120!!! И это спустя четыре часа!!! Видимо я вовремя успела зайти до момента пампа токена. Я просто в шоке, вся счастливая, что слова заплетаются! Видимо сама судьба меня привела сюда, пойду собирать чемодан!

7. Сергей, хочу сказать вам огромное спасибо! В декрете уже четыре месяца, не знала, чем себя занять, про криптавалюту уже давно наслышана и даже держала немного биткоина. Знала, что в этой сфере можно хорошо заработать. И вот наткнулась на вас! Никогда раньше не зарабатывала полмиллиона за полгода, что уж тут говорить про неделю. Мужу уже похвасталась. Он шутит, что пора уходить с работы хихи Спасибо вам ещё раз!!!

8. Сергей, здравствуйте! Хочу обратиться к вам лично и ко всей команде вашего проекта! Вы большие умнички и делаете доброе дело! Благодаря вам уже заработала больше миллиона рублей и не собираюсь на этом останавливаться, потому что накопилось много желаний. Думаю, вселенная меня услышала и познакомила с вами. Огромное вам благодарность, счастья и здоровья!