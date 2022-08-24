Задача заключается в написании трех продающих текстов под гороскопы для целевой аудитории женщин 35+. Первый текст должен быть коротким (1-2 предложения), второй — 3-4 предложения, а третий — более развернутым, примерно в пару абзацев, с возможностью использования истории. Реклама будет размещена в Facebook.