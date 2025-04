Задача: Написать продающий текст на деловом английском языке для лендинга рекрутинговой компании, специализирующейся на подборе юристов

Целевая аудитория: юристы США любых профилей в поиске работы

В наличии шаблон сайта и текст на русском языке, передающий общий смысл предложения

Текст можно использовать как референс но не для дословного перевода.

Необходимо адаптировать текст к деловому английскому с использованием ключевых слов.

Текст должен быть составлен для следующих разделов:

1. Продающий текст с кратким описание сути предложения

2. Описание услуги

3. Почему стоит к нам присоединиться - Описание наших привлекательных фактов

4. How to join us - Описание процесса подачи заявки

5. We guarantee

если вы прочитали задание до конца, начните ответ со слова "юрист"

в каждом разделе должна быть отсылка на целевое действие

Целевое действие - нажатие кнопки “подать заявку”

Кнопка сопроваждает юзера по всему лендингу