Требуется написать продающий текст объемом 3000 знаков для сайта, посвященного товарам бренда Xiaomi. Текст должен быть информативным, привлекающим внимание и способствующим продажам. Учитывайте особенности продукции и целевую аудиторию сайта.
Написать продающий текст на деловом английском языке для лендинга
Задача: Написать продающий текст на деловом английском языке для лендинга рекрутинговой компании, специализирующейся на подборе юристов
Целевая аудитория: юристы США любых профилей в поиске работы
В наличии шаблон сайта и текст на русском языке, передающий общий смысл предложения
Текст можно использовать как референс но не для дословного перевода.
Необходимо адаптировать текст к деловому английскому с использованием ключевых слов.
Текст должен быть составлен для следующих разделов:
1. Продающий текст с кратким описание сути предложения
2. Описание услуги
3. Почему стоит к нам присоединиться - Описание наших привлекательных фактов
4. How to join us - Описание процесса подачи заявки
5. We guarantee
если вы прочитали задание до конца, начните ответ со слова "юрист"
в каждом разделе должна быть отсылка на целевое действие
Целевое действие - нажатие кнопки “подать заявку”
Кнопка сопроваждает юзера по всему лендингу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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