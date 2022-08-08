Написать продающий текст на деловом английском языке для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт7 заявок379 просмотров

Задача: Написать продающий текст на деловом английском языке для лендинга рекрутинговой компании, специализирующейся на подборе юристов

Целевая аудитория: юристы США любых профилей в поиске работы

В наличии шаблон сайта и текст на русском языке, передающий общий смысл предложения

Текст можно использовать как референс но не для дословного перевода.

Необходимо адаптировать текст к деловому английскому с использованием ключевых слов.

Текст должен быть составлен для следующих разделов:

1. Продающий текст с кратким описание сути предложения

2. Описание услуги

3. Почему стоит к нам присоединиться - Описание наших привлекательных фактов

4. How to join us - Описание процесса подачи заявки

5. We guarantee

если вы прочитали задание до конца, начните ответ со слова "юрист"

в каждом разделе должна быть отсылка на целевое действие

Целевое действие - нажатие кнопки “подать заявку”

Кнопка сопроваждает юзера по всему лендингу

3 года назад
guest_16426633127254
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sokolovaD1
Диана 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Єлізавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
sokolovaD1
Диана 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Продающие тексты
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Текст на главную страницу для сайта электроники

    Требуется написать продающий текст объемом 3000 знаков для сайта, посвященного товарам бренда Xiaomi. Текст должен быть информативным, привлекающим внимание и способствующим продажам. Учитывайте особенности продукции и целевую аудиторию сайта.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 3 продающих текста под гороскопы

    $5

    Задача заключается в написании трех продающих текстов под гороскопы для целевой аудитории женщин 35+. Первый текст должен быть коротким (1-2 предложения), второй — 3-4 предложения, а третий — более развернутым, примерно в пару абзацев, с возможностью использования истории. Реклама будет размещена в Facebook.

    Продающие тексты23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Топовый кликбейт

    $2

    Необходимо придумать 10 кликбейтовых названий для роликов на YouTube, ориентированных на краткие пересказы фильмов. Также требуется создать привлекательные и залипательные превью для каждого видео, чтобы зрители захотели перейти по ссылке. Креативный подход приветствуется, важно учитывать интересы целевой аудитории.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Текст для сайта описание услуги

    Требуется разработка документов в области пожарной безопасности для предприятия. Необходим полный список документов, соответствующих актуальным требованиям. Ожидается качественный и профессиональный подход к составлению текстов. Укажите, какие именно документы нужны для выполнения заказа.

    Продающие тексты24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текста на главную. Сфера Рит. услуги.

    Требуется написать продающие тексты для главной страницы сайта в сфере ритейл-услуг. Для анализа будут предоставлены примеры конкурентов. Ожидается качественный и привлекающий внимание контент, который поможет увеличить продажи и привлечь клиентов.

    Продающие тексты16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 кейса для вк

    $12

    Необходимо разработать 2 продающих кейса для группы ВКонтакте интернет-магазина систем видеонаблюдения и домофонов. Каждый кейс должен включать интересные тексты, фотографии и 5 тематических тегов. В первом кейсе описывается установка оборудования в загородном доме, во втором – процесс выбора оборудования для квартиры. Срок выполнения - до субботы, 12:00.

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Краткий Пересказ фильмов

    Требуется создать краткие пересказы для 10 фильмов. Каждый пересказ должен включать знакомство с персонажами, описание смысла фильма, важные сюжетные линии и интересные факты. Длина текста должна быть на 10 минут средней скорости чтения. Также необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии. Подходящие примеры работ приветствуются.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание сценария воронки продаж в Telegram

    Разработать сценарий для чат-бота в Telegram, включая приветственное сообщение и цепочку сообщений для привлечения клиентов к услугам стилиста-имиджмейкера. Основная задача - направить пользователей на запись на консультацию или подписку на канал. Создание чат-бота не требуется.

    Продающие тексты10 заявок
    Закрыт
    3 года назад