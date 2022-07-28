Требуется создать продающий текст для лендинга веб-студии, а также несколько статей объемом от 1000 до 3000 символов на тему услуг разработки программного обеспечения. Описание должно быть привлекательным и информативным, чтобы привлечь клиентов и подчеркнуть преимущества услуг студии.