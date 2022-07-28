Необходимо разработать 2 продающих кейса для группы ВКонтакте интернет-магазина систем видеонаблюдения и домофонов. Каждый кейс должен включать интересные тексты, фотографии и 5 тематических тегов. В первом кейсе описывается установка оборудования в загородном доме, во втором – процесс выбора оборудования для квартиры. Срок выполнения - до субботы, 12:00.
Текст для сайта описание услуги
Добрый день!
Нужно составить текст с описанием услуги, сама услуга называется разработка документов в области пожарной безопасности для предприятия. И есть список каких именно документов.
Добавить куда обращаться, контакты.
Текст до 4000 символов.
Заявки фрилансеров
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