Разработать сценарий для чат-бота в Telegram, включая приветственное сообщение и цепочку сообщений для привлечения клиентов к услугам стилиста-имиджмейкера. Основная задача - направить пользователей на запись на консультацию или подписку на канал. Создание чат-бота не требуется.
Краткий Пересказ фильмов
Нужно написать краткие пересказы для фильмов.
Вам выдается список названий 10ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы.
Данные пересказы должны включать в себя:
- знакомство с персонажами
- описание смысла фильма
- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий
- интересные факты о фильме
Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.
Они будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой для YouTube-канала.
Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.
Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://www.youtube.com/watch?v=N5mCRGpZ2lg&t=164s&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEFOX
- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии
Присылайте примеры работ!
Выбранный исполнитель
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