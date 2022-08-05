Краткий Пересказ фильмов

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Завершен21 заявка560 просмотров

Нужно написать краткие пересказы для фильмов.

Вам выдается список названий 10ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы.

Данные пересказы должны включать в себя:

- знакомство с персонажами

- описание смысла фильма

- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий

- интересные факты о фильме

Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.

Они будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой для YouTube-канала.

Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.

Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://www.youtube.com/watch?v=N5mCRGpZ2lg&t=164s&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEFOX

- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии

Присылайте примеры работ!

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Eevu
Єва 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$15
5 дней
Escrow
Очень рад сотрудничеству с Евой . Коммуникация на высшем уровне, быстро отвечает, хорошо чувствует потребности и желания. Уверен это не последний наш проект. Рекомендую!
Прекрасно поработали! С чистой совестью могу посоветовать этого заказчика.

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