Создание сценария воронки продаж в Telegram

Необходимо создать сценарий для чат-бота в Telegram (интересует приветственное сообщение для рассылки пользователям с целью перехода в канал чат-бота и последующие цепочки сообщений ("воронка") для привлечения пользователя либо к записи на консультацию или услуг, либо подпискам на канал в Telegram или сообщество в ВК, либо перевод на общение с живым человеком). Создание самого чат-бота не требуется, только сценария сообщений. Общей целью является - привлечение клиентов к начинающему стилисту-имиджмейкеру.