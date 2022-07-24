Создание сценария воронки продаж в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт10 заявок413 просмотров

Необходимо создать сценарий для чат-бота в Telegram (интересует приветственное сообщение для рассылки пользователям с целью перехода в канал чат-бота и последующие цепочки сообщений ("воронка") для привлечения пользователя либо к записи на консультацию или услуг, либо подпискам на канал в Telegram или сообщество в ВК, либо перевод на общение с живым человеком). Создание самого чат-бота не требуется, только сценария сообщений. Общей целью является - привлечение клиентов к начинающему стилисту-имиджмейкеру.

3 года назад
guest_16586615245561
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Настя
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аирик
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Егор
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Продающие тексты
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Продающий текст для лендинга

    Требуется создать продающий текст для лендинга веб-студии, а также несколько статей объемом от 1000 до 3000 символов на тему услуг разработки программного обеспечения. Описание должно быть привлекательным и информативным, чтобы привлечь клиентов и подчеркнуть преимущества услуг студии.

    Продающие тексты12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать ветки диалога для чат-бота

    Требуется разработать ветки диалога для чат-бота, посвященного спортивной тематике. Основные направления: программы питания и программы тренировок. Чат-бот должен инициировать диалог и взаимодействовать с пользователем. Программы можно находить в интернете и согласовывать с заказчиком.

    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать продающий скрипт разговора по лестницам

    $15

    Требуется разработка продающего скрипта разговора для входящих и исходящих звонков по продаже лестниц и их отделки. Скрипт должен быть лаконичным, структурированным и нацеленным на успешное заключение сделок. Отсутствие точного ТЗ позволяет проявить креативность и адаптироваться под рынок.

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить 8 постов для инстаграм

    Требуется подготовить 8 продающих постов для Instagram на тему 'печать на холсте'. Необходимо создать привлекательные и информативные тексты, которые заинтересуют аудиторию и способствуют продажам. Успешное выполнение заказа откроет возможности для дальнейшего сотрудничества.

    Продающие тексты33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить рекламный пост VK для VPN сервиса

    $5

    Необходимо составить рекламный пост для VK о VPN-сервисе, который не подвержен блокировке благодаря множеству независимых серверов. Укажите, что сервис не обрезает скорость подключения, так как на каждый сервер подключается не более 20 человек, и он не собирает никакой информации о пользователях.

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    3 года назад