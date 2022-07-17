Необходимо составить рекламный пост для VK о VPN-сервисе, который не подвержен блокировке благодаря множеству независимых серверов. Укажите, что сервис не обрезает скорость подключения, так как на каждый сервер подключается не более 20 человек, и он не собирает никакой информации о пользователях.