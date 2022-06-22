Необходимо составить рекламный пост для бота по продаже VPN ссылка на бота: https://t.me/HiddenVPN_bot/?start=vk

В посте указать что VPN не может подвергнуться блокировке, так как состоит из множества не связанных друг с другом серверов, не обрезает скорость, так как на каждый сервер подключается не более 20 человек, не собирает никакой информации.