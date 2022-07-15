Создать ветки диалога для чат-бота

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Необходимо создать ветки диалога для чат-бота на спортивную тематику. Чат-бот сам инициирует диалог и сам общается с пользователем. Есть две тематики: программа питания и программа тренировок. Программы можно искать в интернете и согласовывать с нами

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