Создать продающий скрипт разговора по лестницам

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт9 заявок384 просмотра

Нужно сделать продающий скрипт разговора  на входящие и исходящие звонки по продажам лестниц так же их отделки, точной ТЗ нет, главное чтобы был лаконичным и обязательно продажным

3 года назад
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#1
Продающие тексты
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