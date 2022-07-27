Требуется создать краткие пересказы для 10 фильмов. Каждый пересказ должен включать знакомство с персонажами, описание смысла фильма, важные сюжетные линии и интересные факты. Длина текста должна быть на 10 минут средней скорости чтения. Также необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии. Подходящие примеры работ приветствуются.
2 кейса для вк
Нужно сделать 2 крутых кейса для вк. У нас в вк есть группа, вот она:https://vk.com/domofon_servisМы интернет магазин систем видеонаблюдения, домофонов и проч. Нам нужен текст и фото для поста в вк (формат статьи) + теги.Вот краткие инструкции от моего руководителя (аудиосообщения из ватсапа):https://drive.google.com/drive/folders/1_Rb_z98xpdekHG3sf8BxMODZXXlWyiG9?usp=sharingВот наброски (ключевое):Кейс 1В подмосковном поселке ... было установлено оборудование 2 монитора CTV 5701 на первом этаже и на втором. Дополнительно была установлена вызывная панель на калитке и по периметру дома было установлено 2 видеокамеры ST 2201 (качество Full hd). Данные мониторы поддерживают переадресацию на телефон что несомненно удобно для загородного дома. Монтаж был сделан под ключ нами за 2 часа!!! Стоимость всего оборудования составила всего лишь 53 479 рублей!Кейс 2Марина ... купила квартиру в новостройке. Уличный домофон у неё стоял с камерой и у соседей она увидела вызывную панель (звонок) на этаже. Поинтересовавшись у соседей в какой кампании они приобрели и установили оборудование. Соседи дали наш номер телефона (Star New). Так как Марина не особо разбиралась в выборе оборудования и не понимала какие задачи ей надо решать, она попросила наших специалистов её проконсультировать, ввести в курс дела. Наши менеджеры объяснили Марине по телефону, а потом сбросили на ватсап модели оборудования в видео формате. По итогу Марине все понравилось, она выбрала (картинка + ссылка) монитор CTV-M4106 + вызывную панель CTV-D4005 + купольная камера ST-2011.Стоимость всего оборудования составила всего лишь 31 762 рублей!+ в конце каждого кейса должно быть 5 тегов по темеОбъем не важен, главное чтобы написано было интересно, со ссылками на товары, с картинками.В конце нужно будет разместить эти кейсы нашей группе (1 сразу, 1 с отложенной публикацией)По срокам до СБ 12:00
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