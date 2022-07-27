Требуется создать продающий текст для лендинга веб-студии, а также несколько статей объемом от 1000 до 3000 символов на тему услуг разработки программного обеспечения. Описание должно быть привлекательным и информативным, чтобы привлечь клиентов и подчеркнуть преимущества услуг студии.
Тексты о скидках в магазинах техники
На какие товары скидки, почему и так далее.
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