Тексты о скидках в магазинах техники

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен1 заявка228 просмотров

На какие товары скидки, почему и так далее.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$20
1 день
Полный порядок. Как всегда, хорошая работа.
Все отлично. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Продающие тексты

  • Похожие заказы

  • Продающий текст для лендинга

    Требуется создать продающий текст для лендинга веб-студии, а также несколько статей объемом от 1000 до 3000 символов на тему услуг разработки программного обеспечения. Описание должно быть привлекательным и информативным, чтобы привлечь клиентов и подчеркнуть преимущества услуг студии.

    Продающие тексты12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать ветки диалога для чат-бота

    Требуется разработать ветки диалога для чат-бота, посвященного спортивной тематике. Основные направления: программы питания и программы тренировок. Чат-бот должен инициировать диалог и взаимодействовать с пользователем. Программы можно находить в интернете и согласовывать с заказчиком.

    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать продающий скрипт разговора по лестницам

    $15

    Требуется разработка продающего скрипта разговора для входящих и исходящих звонков по продаже лестниц и их отделки. Скрипт должен быть лаконичным, структурированным и нацеленным на успешное заключение сделок. Отсутствие точного ТЗ позволяет проявить креативность и адаптироваться под рынок.

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить 8 постов для инстаграм

    Требуется подготовить 8 продающих постов для Instagram на тему 'печать на холсте'. Необходимо создать привлекательные и информативные тексты, которые заинтересуют аудиторию и способствуют продажам. Успешное выполнение заказа откроет возможности для дальнейшего сотрудничества.

    Продающие тексты33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить рекламный пост VK для VPN сервиса

    $5

    Необходимо составить рекламный пост для VK о VPN-сервисе, который не подвержен блокировке благодаря множеству независимых серверов. Укажите, что сервис не обрезает скорость подключения, так как на каждый сервер подключается не более 20 человек, и он не собирает никакой информации о пользователях.

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется профессионально подготовить коммерческое предложение

    Ищется специалист для создания профессионального коммерческого предложения, предназначенного для email рассылки. Необходимы продающие тексты, которые привлекут внимание и будут эффективно работать на целевую аудиторию.

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовка и размещение инновационного продукта на краудфандинг

    Необходима проработка инновационного продукта для краудфандинга, включая маркетинг, презентацию и создание продающих текстов. Опыт обязателен, пустые заявки не рассматриваются. Примеры работ и результаты обязательны для подачи заявки.

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется текст для привлечения клиентов.

    $40

    Требуется разработать грамотный и убедительный рекламный текст для привлечения клиентов к оформлению дебетовой карты по реферальной ссылке. Текст будет распространяться в различных пабликах. Ожидается обсуждение идей по созданию текста с фрилансером. Рассматриваются исполнители с положительными отзывами.

    Продающие тексты18 заявок
    Закрыт
    3 года назад