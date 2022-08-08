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Завершен2 заявки184 просмотра

Написать текст на 3000 знаков для сайта с товарами бренда Xiaomi.

3 года назад
guest_15784842843889
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$50
1 день
Вся задача была выполнена лучше чем ожидалось! И тем более ранее оговоренного срока! Постоянно на связи, отвечает в любое время моментально. Буду обращаться ещё!
Очень доволен сотрудничеством. Задачу формулирует четко, проверяет быстро, оплачивает своевременно. Всем рекомендую этого заказчика!

Заявки фрилансеров

Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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