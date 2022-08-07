Написать 3 продающих текста под гороскопы

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Закрыт23 заявки696 просмотров

Добрый день, вот сайт (он на Румынском, но вы можете использовать переводчик что бы понять какие услуги предлагаются ЦА Женщины 35+, реклама будет показываться в фейсбуке

https://horo-scope.space/rom

3 текста, один текст короткий - 1-2 предложения, второй 3-4 предложения и третий примерно пару абзацев, можете там написать историю.

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