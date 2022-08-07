Необходимо придумать 10 кликбейтовых названий для роликов на YouTube, ориентированных на краткие пересказы фильмов. Также требуется создать привлекательные и залипательные превью для каждого видео, чтобы зрители захотели перейти по ссылке. Креативный подход приветствуется, важно учитывать интересы целевой аудитории.
Написать 3 продающих текста под гороскопы
Добрый день, вот сайт (он на Румынском, но вы можете использовать переводчик что бы понять какие услуги предлагаются ЦА Женщины 35+, реклама будет показываться в фейсбуке
3 текста, один текст короткий - 1-2 предложения, второй 3-4 предложения и третий примерно пару абзацев, можете там написать историю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка документов в области пожарной безопасности для предприятия. Необходим полный список документов, соответствующих актуальным требованиям. Ожидается качественный и профессиональный подход к составлению текстов. Укажите, какие именно документы нужны для выполнения заказа.Продающие тексты24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для главной страницы сайта в сфере ритейл-услуг. Для анализа будут предоставлены примеры конкурентов. Ожидается качественный и привлекающий внимание контент, который поможет увеличить продажи и привлечь клиентов.Продающие тексты16 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Необходимо разработать 2 продающих кейса для группы ВКонтакте интернет-магазина систем видеонаблюдения и домофонов. Каждый кейс должен включать интересные тексты, фотографии и 5 тематических тегов. В первом кейсе описывается установка оборудования в загородном доме, во втором – процесс выбора оборудования для квартиры. Срок выполнения - до субботы, 12:00.Продающие тексты3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать краткие пересказы для 10 фильмов. Каждый пересказ должен включать знакомство с персонажами, описание смысла фильма, важные сюжетные линии и интересные факты. Длина текста должна быть на 10 минут средней скорости чтения. Также необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии. Подходящие примеры работ приветствуются.Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать сценарий для чат-бота в Telegram, включая приветственное сообщение и цепочку сообщений для привлечения клиентов к услугам стилиста-имиджмейкера. Основная задача - направить пользователей на запись на консультацию или подписку на канал. Создание чат-бота не требуется.Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 года назад