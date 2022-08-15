Топовый кликбейт

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен13 заявок576 просмотров

Нужно придумать кликбейтовые названия для 10 роликов на ютуб. Видео будут ориентироваться на краткие пересказы фильмов. Также в задание входит создание залипательных и красивых превью к видео.

Вот пример - Фильм "Убийцы" 2009 - Киллер математик продумывает каждое убийство как несчастный случай - https://www.youtube.com/watch?v=7a14GsvPStc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEFOX  Приветствую свободу творчества и креатива, однако в такой степени чтобы в потенциального зрителя появилось желание перейти по видео. Задавайте вопросы и уточнения

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

brynzamaxim
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$4
1 день
Escrow
Исполнитель в очередной раз сделал работу на совесть и сдал ее в ближайшее сроки. Рекомендую!
Не первый раз работаю с данным заказчиком, как всегда четко поставленное ТЗ, максимально быстрая оплата и справедливая оценка. Рекомендую

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