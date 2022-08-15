Требуется разработка документов в области пожарной безопасности для предприятия. Необходим полный список документов, соответствующих актуальным требованиям. Ожидается качественный и профессиональный подход к составлению текстов. Укажите, какие именно документы нужны для выполнения заказа.
Топовый кликбейт
Нужно придумать кликбейтовые названия для 10 роликов на ютуб. Видео будут ориентироваться на краткие пересказы фильмов. Также в задание входит создание залипательных и красивых превью к видео.
Вот пример - Фильм "Убийцы" 2009 - Киллер математик продумывает каждое убийство как несчастный случай - https://www.youtube.com/watch?v=7a14GsvPStc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEFOX Приветствую свободу творчества и креатива, однако в такой степени чтобы в потенциального зрителя появилось желание перейти по видео. Задавайте вопросы и уточнения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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