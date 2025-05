Копирайтер для вас

v Успішний копірайтер

v Працюю більш ніж на 2 мовах

v Моє портфоліо на наступних сторінках

навички

· Знання англійської В1-В2

· Вміння швидко навчання

· Знання з менеджменту

· Вміння швидко аналізувати інформацію

· Бажання впізнавати нове

Досвід роботи

У сфері обслуговування та комунікації з людьми • 4 місяці Усього за 4 місяці зрозуміла, як взаємодіяти з потенційним клієнтом та довести до

покупки.

Репетитор англійської мови та МАТЕМАТИКИ • 6 місяців Можу пояснити «простою» мовою складні теми. Також є лояльність, терпіння та

дружелюбність для створення комфортної обстановки.

Освіта

Інженер програмного забезпечення • 2019-2021 • хпкк Навчилася швидко аналізувати інформацію. Також вивчали вищу математику та програми на

кшталт Microsoft Word і Excel

Менеджмент ВЕД • У процесі хну ім. Каразіна Можу самостійно знаходити та конструювати інформацію. І підвищення навичок роботи

у команді.

Контакти

Gmail : [email protected]

Номер телефону : +380960369846

Приклади моїх робіт

У форматі сторітелінг

Сьогодні вночі прокидаюся і відчуваю, що на мені щось сидить і душить мене. Спочатку

подумала, що це демон із пекла, а виявилося звичайний сонний параліч.

Це щось на кшталт лунатизму навпаки. Давайте розберемося про те, як проходить сон і

коли з'являються такі збої.

У сну є 2 фази: швидка та повільна. Під час першої фази наші зіниці швидко рухаються, і

ми бачимо сни. Мозок «відключає» тіло, щоб рухи уві сні не повторювалися

насправді.

А ось у фазі глибокого сну відбувається лунатизм, а за науковим «сомнамбулізм». В цей

час наш мозок ще спить, а тіло прокинулось. Але ви не можете піти і вбити

людину, тільки спробувати поїсти чи зробити звичні для вас речі.

Під час сонного паралічу все інакше. Мозок прокинувся, а тіло ще уві сні. Також речі

навколо здаються зловісними і великими, а звичайний стілець з речами

перетворився на монстра. Через кілька секунд це проходить. Нічого з того, що ти

побачив не було правдою.

Сомнамбулізм як і сонний параліч відхилення від норми. За 100 років ніхто не зрозумів, чому

це відбувається.

Ось так твій звичайний сон може перетворитися на прогулянку або жах на яву.

У англійському перекладі

Tonight I wake up and feel that something is sitting on me and choking me. At first I

thought it was a demon from the underworld, but it turned out to be just normal

sleep paralysis.

This is something like sleepwalking in reverse. Let's figure out how sleep goes and

when such failures appear.

Sleep has 2 phases: fast and slow. During the first phase, our pupils move rapidly

and we dream. The brain "turns off" the body so that the movements in

a dream are not repeated in reality.

But in the phase of deep sleep, sleepwalking occurs, and according to scientific

“somnambulism”. At this time, our brain is still sleeping, and the body woke

up. But you can't go and kill a person, only try to eat or do the things you

are accustomed to.

During sleep paralysis, things are different. The brain is awake, but the body is

still in a dream. Also, things around seem ominous and large, and an ordinary

chair with things turned into a monster. It goes away after a couple of

seconds. None of what you saw was true.

Somnambulism as well as sleep paralysis is a deviation from the norm. For 100 years, no one

has understood why this happens.

This is how your ordinary dream can turn into a walk or a nightmare.

Той, що продає

Тобі 17, 25, 40 і мрієш робити мало, а отримувати багато.

Думаєш така робота прийде сама? Тоді не читай далі. А для тих хто готовий щось зробити

є канал «…» Там хлопець у 17 зрозумів, що заробляти легко може кожен і через 8

років показує як це робити за допомогою телефону і тг.

У англійському перекладі

You are 17, 25, 40 and dream of doing little and getting a lot.

Do you think this job will come by itself? Then don't read any further. And for those who

are ready to do something, there is a channel “...” There, at the age of 17, a

guy realized that everyone can easily earn money and after 8 years shows how to

do it using a phone and tg.

Розповідає про товар

Звичайний зелений цінник здається дрібницею, але насправді чимало важлива річ у виробництві та навіть у

господарстві.

Позначити ціну – це недооцінена місія цінника. Відсутність вартості товару може каратися законом. Тож маленький клаптик паперу

стає необхідною деталлю.

Креативні домогосподарки знаходять застосування в будинку. Вони використовують цінники для заклеювання пакетиків

спецій. А деякі навіть використовують у макіяжі.