adidas - креативний спортивний бренд, що закликає думати нестандартно в грі та в повсякденному житті. Головна ціль adidas - розробляти кращі продукти та надавати унікальний досвід, надихаючи людей змінювати життя через спорт. Бренд-філософія Impossible is nothing ("Неможливе можливо") покликана надихати світ побачити нові можливості та дивитись на них з оптимізмом. Вона відображає стратегію adidas, націлену на створення кращого майбутнього для спорту за рахунок фокусу на сталий розвиток, інновації, а також розвиток інклюзивного світу.