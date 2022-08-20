Продающий текст для Лендинга

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Закрыт8 заявок588 просмотров

Продающий текст для Лендинга

я занимаюсь разработкой сайт вот мой сайт https://bahtiiar.kg/ он не конвертит, нужен новый Лендинг очень продающий чтобы человек зашёл и сайт вызвал доверие и он мог оставить заявку 

3 года назад
bahtiyar
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#1
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