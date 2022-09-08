zarudnyayaanasta

Уникальный копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я копирайтер и контент - менеджер Помогу Вам с ведением страницы социальных сетей. Создам уникальный контент- план, помогу с написанием текстов и постов. Без шаблонных фраз. Без ошибок. Только уникальные тексты. Окончила курсы ТГУ МЦ ДПО по специализации контент - менеджер (сетевой). Ответственный подход к выполнению задач и креативный подход гарантирую! Стоимость работы зависит от количества задач.1 пост - 300 рублей.Контент -план (месяц) - 1500 рублей. Напишите мне прямо сейчас. С удовольствием буду работать с Вами!