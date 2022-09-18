Требуется WordPress разработчик для поддержки сайта агропромышленного журнала bossagro.kz. Задачи варьируются от изменения контактов до оптимизации под Google Page Speed. Работа с кастомными плагинами требует знаний PHP. Оплата раз в 2 недели. Укажите ставку и часы, которые можете уделять проекту.
Молодой, энергичный, амбициозный, голодный фрилансер. Буду стараться выполнить ваш заказа как-будто он последний в моей жизни. В универские годы делал лабораторные, курсовые на заказ. Часто такие задания не были связаны с моей основной специальностью, отчего появилась универсальность знаний. Могу помочь с выполнением заданий связанных с учебой(рефераты, курсовые и т.д.), с текстом, переводами (особенно технический английский), аудиомонтаж. Есть опт в репетиторстве по физике и математике.
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад