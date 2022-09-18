Молодой, энергичный, амбициозный, голодный фрилансер. Буду стараться выполнить ваш заказа как-будто он последний в моей жизни. В универские годы делал лабораторные, курсовые на заказ. Часто такие задания не были связаны с моей основной специальностью, отчего появилась универсальность знаний. Могу помочь с выполнением заданий связанных с учебой(рефераты, курсовые и т.д.), с текстом, переводами (особенно технический английский), аудиомонтаж. Есть опт в репетиторстве по физике и математике.