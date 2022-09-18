Scntific

Егор Елисеев Scntific

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Молодой, энергичный, амбициозный, голодный фрилансер. Буду стараться выполнить ваш заказа как-будто он последний в моей жизни. В универские годы делал лабораторные, курсовые на заказ. Часто такие задания не были связаны с моей основной специальностью, отчего появилась универсальность знаний. Могу помочь с выполнением заданий связанных с учебой(рефераты, курсовые и т.д.), с текстом, переводами (особенно технический английский), аудиомонтаж. Есть опт в репетиторстве по физике и математике.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внесение доработок в сайт на WordPress

    Требуется WordPress разработчик для поддержки сайта агропромышленного журнала bossagro.kz. Задачи варьируются от изменения контактов до оптимизации под Google Page Speed. Работа с кастомными плагинами требует знаний PHP. Оплата раз в 2 недели. Укажите ставку и часы, которые можете уделять проекту.

    PHPWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад