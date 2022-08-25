Требуется разработка продающего текста и оффера для веб-сайта itout.tech. Необходимо создать привлекательный контент, который повысит интерес клиентов и увеличит конверсию. Ожидается проработка уникального предложения и текста, ориентированного на целевую аудиторию.
Написать описание для карточки товара
Материал для работы:
- Ссылка: https://detail.1688.com/offer/626182610174.html
- Товар: Кукла для девочек (мини)
Требуется создать продающий текст для размещения на странице маркетплейса. Описание должно соответствовать действительности и содержать сведения:
- о выгодах для покупателя;
- о преимуществах;
- об отличиях от конкурентов;
- краткую информацию о компании/производителе.
Структура: можно начать с краткого описания основных достоинств в целом (пару предложений), а далее остановиться на каждом подробнее, подкрепив фактами. Умелое и уместное использование приёма ССВ — свойство-связка-выгода — будет приятным бонусом.
Ключевые фразы вписывать гармонично. Допускается склонение, изменение числа и рода в случае необходимости. Формулировок типа «Обувь недорого купить Москва» быть не должно.
- кукла для девочки - 1 раз
- кукла для девочки в коробке - 1 раз
Уникальность описанияне менее 70% по text.ru.
Объём — строго до 1000 символов с пробелами.
Недопустимы в тексте:
- опечатки;
- орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки;
- слова превосходной степени: самый, лучший, великолепный и т.д;
- искажение фактов, вымышленные свойства;
- оскорбления в чей бы то ни было адрес, ненормативная лексика.
Заявки фрилансеров
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