Материал для работы:

Ссылка: https://detail.1688.com/offer/626182610174.html﻿

Товар: Кукла для девочек (мини)

Где-то вам придется самостоятельно переводить информацию с китайского, если текст на картинке, делаем скриншот и загружаем изображение сюда https://translate.yandex.ru/ocr

Требуется создать продающий текст для размещения на странице маркетплейса. Описание должно соответствовать действительности и содержать сведения:

о выгодах для покупателя;

о преимуществах;

об отличиях от конкурентов;

краткую информацию о компании/производителе.

Текст должен бытьИзбегайте стоп-слов и пространных рассуждений, не несущих полезной для посетителя страницы информации.

Структура: можно начать с краткого описания основных достоинств в целом (пару предложений), а далее остановиться на каждом подробнее, подкрепив фактами. Умелое и уместное использование приёма ССВ — свойство-связка-выгода — будет приятным бонусом.

Ключевые фразы вписывать гармонично. Допускается склонение, изменение числа и рода в случае необходимости. Формулировок типа «Обувь недорого купить Москва» быть не должно.

кукла для девочки - 1 раз

кукла для девочки в коробке - 1 раз

Уникальность описания

не менее 70% по text.ru

Объём — строго до 1000 символов с пробелами.

Недопустимы в тексте: