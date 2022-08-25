Написать описание для карточки товара

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт15 заявок474 просмотра

Материал для работы:

Где-то вам придется самостоятельно переводить информацию с китайского, если текст на картинке, делаем скриншот и загружаем изображение сюда https://translate.yandex.ru/ocr.

Требуется создать продающий текст для размещения на странице маркетплейса. Описание должно соответствовать действительности и содержать сведения:

  • о выгодах для покупателя;
  • о преимуществах;
  • об отличиях от конкурентов;
  • краткую информацию о компании/производителе.
Текст должен быть информативным, ёмким, написанным простым и понятным языком, а также ориентированным на целевую аудиторию. Избегайте стоп-слов и пространных рассуждений, не несущих полезной для посетителя страницы информации.

Структура: можно начать с краткого описания основных достоинств в целом (пару предложений), а далее остановиться на каждом подробнее, подкрепив фактами. Умелое и уместное использование приёма ССВ — свойство-связка-выгода — будет приятным бонусом.

Ключевые фразы вписывать гармонично. Допускается склонение, изменение числа и рода в случае необходимости. Формулировок типа «Обувь недорого купить Москва» быть не должно.

  • кукла для девочки - 1 раз
  • кукла для девочки в коробке - 1 раз

Уникальность описания

 не менее 70% по text.ru.

Объём — строго до 1000 символов с пробелами.

Недопустимы в тексте:

  • опечатки;
  • орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки;
  • слова превосходной степени: самый, лучший, великолепный и т.д;
  • искажение фактов, вымышленные свойства;
  • оскорбления в чей бы то ни было адрес, ненормативная лексика.
HTML
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seostrelcov
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