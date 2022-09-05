Нужны тексты для страниц каталога интернет магазина обуви:

Каждый текст содержит:

Емкий яркий заголовок — 2-3 слова

Основной текст описание.Объем около 700-800 символов.

Тематика: описание категорий товара из актуальной коллекции с учетом трендов сезона Весна-лето 2022.

Например, casual обувь, классическая обувь.

Вот пример:

Российский обувной бренд _________ в преддверии теплого времени года разработал новую коллекцию обуви и аксессуаров. Вдохновением послужили streetwear и колоритные 90-е.

Рассказываем об актуальных тенденциях этого сезона и тандеме классики и уличной моды.

Минимализм и объемные формы, традиционные и современные модели, спортивная обувь и босоножки – только малая часть того, что представлено в коллекции. Продолжаем быть в тренде, не жертвуя комфортом, наслаждаемся духом авантюризма и путешествуем.

Неоновая обувь c анималистичным принтом снова в моде. Это мощное фэшн-оружие а-ля 90-е – всегда хорошая идея, когда нужно внести в повседневный образ цвет и свежесть.

Еще один must-have этого сезона – обувь с необычной формой каблука: зажигалки, рюмочки, клиновидные каблуки, запятые. Сочетайте их с платьями или классическими костюмами – и стильный образ для офиса готов.

Обувь в спортивном стиле усиливает свои позиции. Если вы настроены на более дерзкий образ, то массивные кроссовки с надписями идеально дополнят его.

Джентльменов ждет не меньший выбор. Классические черные полуботинки, чтобы носить с широкими брюками, обувь коричневого цвета для коротких чинос и белые кроссовки, которые можно «разбавить» яркими шнурками – наш бренд поможет вам поймать настроение приближающихся весны и лета и подобрать обувь для любого случая.

Для рассмотрения Вашей кандидатуры просим прислать небольшой абзац написанного Вами оригинального текста на заданную тематику для возможности оценки стилистики.

Возможно долгосрочное сотрудничество.