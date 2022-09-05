Требуется написание и размещение отзывов на сайтах бронирования услуг гостиниц. Цель — создание продающих текстов, способствующих повышению интереса к услугам гостиничного сервиса.
Оригинальные тексты описание обуви для сайта
Нужны тексты для страниц каталога интернет магазина обуви:
Каждый текст содержит:
- Емкий яркий заголовок — 2-3 слова
- Основной текст описание.Объем около 700-800 символов.
Например, casual обувь, классическая обувь.
Вот пример:
Российский обувной бренд _________ в преддверии теплого времени года разработал новую коллекцию обуви и аксессуаров. Вдохновением послужили streetwear и колоритные 90-е.
Рассказываем об актуальных тенденциях этого сезона и тандеме классики и уличной моды.
Минимализм и объемные формы, традиционные и современные модели, спортивная обувь и босоножки – только малая часть того, что представлено в коллекции. Продолжаем быть в тренде, не жертвуя комфортом, наслаждаемся духом авантюризма и путешествуем.
Неоновая обувь c анималистичным принтом снова в моде. Это мощное фэшн-оружие а-ля 90-е – всегда хорошая идея, когда нужно внести в повседневный образ цвет и свежесть.
Еще один must-have этого сезона – обувь с необычной формой каблука: зажигалки, рюмочки, клиновидные каблуки, запятые. Сочетайте их с платьями или классическими костюмами – и стильный образ для офиса готов.
Обувь в спортивном стиле усиливает свои позиции. Если вы настроены на более дерзкий образ, то массивные кроссовки с надписями идеально дополнят его.
Джентльменов ждет не меньший выбор. Классические черные полуботинки, чтобы носить с широкими брюками, обувь коричневого цвета для коротких чинос и белые кроссовки, которые можно «разбавить» яркими шнурками – наш бренд поможет вам поймать настроение приближающихся весны и лета и подобрать обувь для любого случая.
Для рассмотрения Вашей кандидатуры просим прислать небольшой абзац написанного Вами оригинального текста на заданную тематику для возможности оценки стилистики.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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