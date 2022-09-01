Потрібно залишити відгук на гугл карті. Завдання просте, оплата відбувається миттєво на банківську картку. Вартість виконання 30 грн.
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