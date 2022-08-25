Зробити лістінг

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Закрыт8 заявок461 просмотр

Потрібно створити лістінг для Амазону для товару домашні капці. Копірайтер має мати відповідний рівень англійської. Можлива співпраця з новачками

3 года назад
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