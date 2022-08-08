Продающий текст для Лендинга

Требуется написать информативный и продающий текст для карточки товара куклы для девочек. Описание должно включать выгоды для покупателя, преимущества товара и краткую информацию о производителе. Объем текста — до 1000 символов. Уникальность не менее 70%. Избегайте стоп-слов и ошибок.
Продающий текст
Здравствуйте! Нужен продающий заголовок и краткое описание на тему разработка лендинга. За какую стоимость возьметесь и за какой срок?
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