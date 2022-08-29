Описания игровых приложений для смартфонов

На протяжении 10 лет (с 2012 года) я периодически обращаюсь к Александру с проектами по копирайтингу. И он всегда выполняет задание качественно. Любого объема. Любой тематики. Любого уровня сложности. За годы сотрудничества я сделал для себя вывод, что с Александром можно договориться всегда. И в вопросе цены, и в вопросе сроков выполнения проекта. Небольшие тексты, если мне это требовалось, он писал практически сразу после получения задания. Если же речь шла о крупных объемах, мы согласовывали сроки и тексты присылались по графику. А иной раз и с его опережением. Один из проектов на 1 000 000 знаков был закрыт за 3.5 месяца вместо оговоренных 11. Что же касается конкретно этого проекта, то в течение нескольких месяцев я обращался к Александру с задачами, которые требовалось выполнить срочно. И он всегда находил время, чтобы написать тексты быстро. К изучению задания Александр подходит внимательно, при необходимости уточняет интересующие нюансы. Правки, в случае надобности, в тексты вносятся в том числе. Однозначно рекомендую Александра, как грамотного и ответственного специалиста по контенту. И сам также планирую сотрудничество с ним в дальнейшем.