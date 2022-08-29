Описания игровых приложений для смартфонов

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Завершен1 заявка75 просмотров

Необходимо сделать тексты, которые описывали бы игровые приложения для телефонов. Я предоставляю видео процесса, скриншоты. От вас требуется написать, чем игра полезна, кратко рассказать о правилах. Игры следует позиционировать как те, что подходят и для детей, и для взрослых. Основные жанры - аркады, головоломки.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$150
5 дней
На протяжении 10 лет (с 2012 года) я периодически обращаюсь к Александру с проектами по копирайтингу. И он всегда выполняет задание качественно. Любого объема. Любой тематики. Любого уровня сложности. За годы сотрудничества я сделал для себя вывод, что с Александром можно договориться всегда. И в вопросе цены, и в вопросе сроков выполнения проекта. Небольшие тексты, если мне это требовалось, он писал практически сразу после получения задания. Если же речь шла о крупных объемах, мы согласовывали сроки и тексты присылались по графику. А иной раз и с его опережением. Один из проектов на 1 000 000 знаков был закрыт за 3.5 месяца вместо оговоренных 11. Что же касается конкретно этого проекта, то в течение нескольких месяцев я обращался к Александру с задачами, которые требовалось выполнить срочно. И он всегда находил время, чтобы написать тексты быстро. К изучению задания Александр подходит внимательно, при необходимости уточняет интересующие нюансы. Правки, в случае надобности, в тексты вносятся в том числе. Однозначно рекомендую Александра, как грамотного и ответственного специалиста по контенту. И сам также планирую сотрудничество с ним в дальнейшем.
Действительно! 10 лет успешного сотрудничества с Андреем. И это не может не радовать. Об Андрее, как о заказчике, могу сказать только хорошее. Ни с ТЗ, ни с оплатой, ни с проверками никогда не возникало проблем. Он всегда на связи, своевременно предоставляет ответы на вопросы, если таковые возникают. Сотрудничать с Андреем – одно удовольствие! Буду рад дальнейшим совместным проектам. И, конечно же, рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
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