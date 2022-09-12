Требуется специалист для настройки поисковой кампании в Google Ads. Основная задача — создание эффективной контекстной рекламы, которая привлечет целевую аудиторию. Важно учитывать ключевые слова и настройки таргетинга.
Настроить директ
Добрый день, есть сайт https://сдв-отопление.рф/
ГЕО: МСК и МО
Проблема: есть аккаунт в директе с настроенной рекламой, дало 8 конверсий и сдохло. Нужно оживлять
Статистику за последние дни я прикрепил
Мне нужны руки, которые смогут сделать следующее:
- настроить поиск на 80% охвата на конверсионные ключи (купить, заказать, цена...) с недельным ограничением бюджета в 10к (с разделением на устройства. Отдельно пк, отдельно мобил)
- перенастроить МК на 3 сегмента ключей: конверсионные, информационные, широкие
- каждый МК с разными креативами и заголовками. Тексты и офферы уже есть, крео в фигме есть, материалы все дам.
- также нужно настроить РСЯ также на 3 сегмента ключей (ключи с мк одинаковые, ничего страшного)
От вас нужна стоимость, сроки и будет огромным плюсом, если прикрепите кейсы и портфолио по директу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ для медицинского центра, включающую ретаргетинг и РСЯ по запросам на тему климакса. Требуется опытный специалист в медицинской тематике, с ядром из 150 запросов, готовый предложить эффективные заголовки и тексты для рекламы.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для запуска контекстной и таргетированной рекламы на автоломбард. Ожидается опыт работы в нише займов и финансов. География - СПб с перспективой расширения на Москву и города-миллионники. Подробности о дополнительных услугах будут предоставлены позже.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется интернет-маркетолог для планирования, размещения и оптимизации рекламных кампаний на платформах Google Ads, Яндекс Директ, Facebook и Instagram. Задача включает работу с коллтрекингом и увеличение количества звонков для ~ 50 рекламодателей газеты в месяц. Работа удаленная с коммуникацией с нью-йоркским офисом.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по clickunder рекламе, который знает сети с живыми пользователями и может настроить рекламу за CPM. Оплата по факту проверки трафика через вебвизор. Необходимы блэк и уайт листы. Результат оценивается по поведению пользователей на сайте, минимум 1/3 должно быть живых. Поделитесь ценами и сроками.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для вывода партнерских баннеров 728x900 и 300x300 на Wordpress-сайте через ADFOX. Необходима помощь с получением кода баннера и его интеграцией на сайт. Все настройки уже выполнены, требуется только вывод рекламы.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки контекстной рекламы сайта. Необходимо подобрать ключевые слова и создать рекламную кампанию. Опыт работы в рекламе приветствуется.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для разработки одностраничного сайта на тему женской одежды с одной позицией. Необходимо также настроить и запустить рекламную кампанию в Яндексе. Ожидается дальнейшее сотрудничество при успешном выполнении задачи.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настройка Яндекс Директ для сайта курсов маникюра в Самаре. Необходим опыт в контекстной рекламе в бьюти-индустрии. Задача включает настройку рекламных кампаний для привлечения студентов на курсы маникюра.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Предоставление консультативной помощи по настройке рекламной кампании в Яндекс Директ. Оплата производится почасово через PayPal. Коммуникация осуществляется по Skype.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад