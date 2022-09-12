Добрый день, есть сайт https://сдв-отопление.рф/

ГЕО: МСК и МО

Проблема: есть аккаунт в директе с настроенной рекламой, дало 8 конверсий и сдохло. Нужно оживлять

Статистику за последние дни я прикрепил

Мне нужны руки, которые смогут сделать следующее:

- настроить поиск на 80% охвата на конверсионные ключи (купить, заказать, цена...) с недельным ограничением бюджета в 10к (с разделением на устройства. Отдельно пк, отдельно мобил)

- перенастроить МК на 3 сегмента ключей: конверсионные, информационные, широкие

- каждый МК с разными креативами и заголовками. Тексты и офферы уже есть, крео в фигме есть, материалы все дам.

- также нужно настроить РСЯ также на 3 сегмента ключей (ключи с мк одинаковые, ничего страшного)

От вас нужна стоимость, сроки и будет огромным плюсом, если прикрепите кейсы и портфолио по директу.