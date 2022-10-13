Директ / Дизайн / Сайты
Профессионально предоставляю свои услуги в таких областях, как :
- Яндекс Директ - Настройка / Ведение / Продвижение | Опыт с бюджетами 1 000 000 + руб.
- Соц.сети - Настройка / Дизайн / Таргетированная реклама
- Сайт - Лендинг
- Яндекс карты
- CRM система - Битрикс24 ( под ключ )
- Отзывы (на любых популярных площадках)
- Коллтрекинг (АТС)
- Дизайн (обговаривается индивидуально)
Спец. условия :
- Контекстная реклама - 2 недели бесплатно.
- Сайт - в аренду.
- При заказе одной услуги - скидка на другую.
- Команда опытных специалистов.
- Не устроит результат - вернем деньги.
О нас :
- Ответственные
- Целеустремлённые
- Результативные
Также готов ответить на все интересующие вас вопросы.
Я против войны в Украине!