Ivan_92

Иван Ivan_92

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Директ / Дизайн / Сайты

Профессионально предоставляю свои услуги в таких областях, как :

  • Яндекс Директ - Настройка / Ведение / Продвижение  |  Опыт с бюджетами 1 000 000 + руб.
  • Соц.сети - Настройка / Дизайн / Таргетированная реклама
  • Сайт - Лендинг
  • Яндекс карты
  • CRM система - Битрикс24 ( под ключ )
  • Отзывы (на любых популярных площадках)
  • Коллтрекинг (АТС)
  • Дизайн (обговаривается индивидуально)

Спец. условия :

  • Контекстная реклама - 2 недели бесплатно.
  • Сайт - в аренду.
  • При заказе одной услуги - скидка на другую.
  • Команда опытных специалистов.
  • Не устроит результат - вернем деньги.

О нас :

- Ответственные

- Целеустремлённые

- Результативные

Также готов ответить на все интересующие вас вопросы.