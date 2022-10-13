Директ / Дизайн / Сайты

Профессионально предоставляю свои услуги в таких областях, как :

Яндекс Директ - Настройка / Ведение / Продвижение | Опыт с бюджетами 1 000 000 + руб.

Яндекс Директ - Настройка / Ведение / Продвижение | Опыт с бюджетами 1 000 000 + руб. Соц.сети - Настройка / Дизайн / Таргетированная реклама

Сайт - Лендинг

Яндекс карты

CRM система - Битрикс24 ( под ключ )

Отзывы (на любых популярных площадках)

Коллтрекинг (АТС)

Дизайн (обговаривается индивидуально)

Спец. условия :

Контекстная реклама - 2 недели бесплатно.

Сайт - в аренду.

При заказе одной услуги - скидка на другую.

Команда опытных специалистов.

Не устроит результат - вернем деньги.

О нас :

- Ответственные

- Целеустремлённые

- Результативные